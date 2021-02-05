Вишневский призвал Беглова снять "коронавирусные" ограничения на проведение митингов в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с призывом снять запрет на публичные мероприятия, установленный из-за эпидемии коронавируса.

Вишневский напомнил, что с 30 января уже был снят ряд ограничений в свете улучшения ситуации с заболеваемостью в городе. Тем не менее, запрет на проведение публичных мероприятий сохраняется, как и прежде.

"Полагаю, что этот запрет, не допускающий свободное выражение гражданами своих мнений на публичных мероприятиях, должен быть снят", - подчеркнул Вишневский.

Ранее с аналогичной просьбой к Беглову обратились депутаты ЗакСа от "Справедливой России". Они напомнили, что публичные акции все еще запрещены, хотя культурные, спортивные и иные мероприятия проводятся на улице с любым количеством участников при условии ношения масок.

Обращения насчет публичных мероприятий депутаты направили на фоне проведения в Петербурге двух крупных акций протеста в поддержку Алексея Навального: 23 и 31 января. Эти акции стали крупнейшими в городе по масштабу за последние годы. Силовики действовали жестко, в автозаки всего попали более 2 тысяч человек.

Суды Петербурга рассмотрели 1 430 материалов по задержанным на этих акциях, из них 354 человека были арестованы – хотя единственный в Петербурге спецприемник рассчитан всего на 160 мест. ЗАКС.Ру рассказывал о ситуации с перегрузкой: люди вынуждены были часами сидеть в автозаках, стоящих в очередях, ожидая помещения под арест.

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