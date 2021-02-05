Михаила Ефремова этапировали в Москву для следственных действий

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП в состоянии опьянения со смертельным исходом, этапирован из колонии Белгородской области в Москву, сообщили в ФСИН.

В службе заявили, что Ефремов этапирован "для участия в следственных действиях". Подробностей ФСИН не сообщает.

Адвокат актера Петр Хархорин в разговоре с РБК отметил, что Ефремова забрали из колонии вечером 4 февраля. Он добавил, что Ефремов успел позвонить жене и сказать, что его "куда-то этапируют".

Ефремов приговорен к 7,5 годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. 8 июня актер не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб.