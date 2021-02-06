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15:05

Станцию метро "Невский проспект" снова открыли для пассажиров

фото ЗакС политика Станцию метро "Невский проспект" снова открыли для пассажиров

Станция метро "Невский проспект" возобновила свою работу, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Об открытии станции объявляют в метрополитене. Тем временем Невский проспект и близлежащие улицы остаются перекрыты. У Гостиного двора выставлен коридор заборов, который ведет прохожих только в подземный переход. Снегоуборочная техника перекрывает выезды на проспект, вдоль тротуаров припаркованы полицейские машины, автобусы, в которых сидят силовики.

Полицейские в районе Большой Конюшенной улицы говорят, что пройти с Невского проспекта на улицу можно, но обратно они уже не пустят. По их словам, все это продлится "часов до шести, наверное". По Невскому проезжают автомобили.

"Невский проспект" закрыли в 13:00: в комитете по транспорту сообщали, что это было сделано по требованию петербургской полиции. Также было приостановлено движение общественного транспорта по проспекту. На близлежащих магистралях скопились пробки, центральные улицы – Адмиралтейский проспект, Адмиралтейская набережная, Садовая улица, Литейный проспект и другие – остаются перекрыты в районе Невского.

Ранее столь большое скопление силовиков, полицейской и снегоуборочной техники наблюдалось на Невском проспекте перед акцией протеста 31 января в поддержку Алексея Навального. Тогда в последний момент участники собрались у ТЮЗа и в итоге прошли шествием по центру Петербурга.

Сторонники Навального ранее сообщили, что пока новых акций протеста проводить не планируется. О каких-либо планах на митинги 6 февраля они не объявляли.

Фото: ЗАКС.Ру


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