Станцию метро "Невский проспект" снова открыли для пассажиров

Станция метро "Невский проспект" возобновила свою работу, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Об открытии станции объявляют в метрополитене. Тем временем Невский проспект и близлежащие улицы остаются перекрыты. У Гостиного двора выставлен коридор заборов, который ведет прохожих только в подземный переход. Снегоуборочная техника перекрывает выезды на проспект, вдоль тротуаров припаркованы полицейские машины, автобусы, в которых сидят силовики.

Полицейские в районе Большой Конюшенной улицы говорят, что пройти с Невского проспекта на улицу можно, но обратно они уже не пустят. По их словам, все это продлится "часов до шести, наверное". По Невскому проезжают автомобили.

"Невский проспект" закрыли в 13:00: в комитете по транспорту сообщали, что это было сделано по требованию петербургской полиции. Также было приостановлено движение общественного транспорта по проспекту. На близлежащих магистралях скопились пробки, центральные улицы – Адмиралтейский проспект, Адмиралтейская набережная, Садовая улица, Литейный проспект и другие – остаются перекрыты в районе Невского.

Ранее столь большое скопление силовиков, полицейской и снегоуборочной техники наблюдалось на Невском проспекте перед акцией протеста 31 января в поддержку Алексея Навального. Тогда в последний момент участники собрались у ТЮЗа и в итоге прошли шествием по центру Петербурга.

Сторонники Навального ранее сообщили, что пока новых акций протеста проводить не планируется. О каких-либо планах на митинги 6 февраля они не объявляли.

Фото: ЗАКС.Ру