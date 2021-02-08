Правительство одобрило законопроект единороссов о льготах для детей силовиков при поступлении в вузы

Члены российского правительства поддержали законотворческую инициативу депутатов Госдумы от "Единой России", которая позволяет детям сотрудников силовых ведомств поступать в профильные вузы в приоритетном порядке: соответствующий документ доступен в электронной базе данных федерального парламента.

Проект закона в середине декабря 2020 года разработали единороссы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. По их замыслу, предлагаемые коррективы следует внести в ст. 71 закона "Об образовании в Российской Федерации".

В документе прописано, что приоритетом при зачислении в подведомственные МВД учебные заведения должны быть наделены дети силовиков и контрактников в войсках нацгвардии, стаж службы которых составляет не менее 20 лет; преимущества получат и дети экс-сотрудников органов. На сегодняшний день "привилегиями" при поступлении обладают дети военных, отмечали авторы инициативы, соответственно, их предложение должно упразднить существующее правовое неравенство.

Правительство попросило внести в документ некоторые правки: в кабмине хотят распространить требование по сроку службы в 20 лет не только на росгвардейцев, но и на сотрудников МВД.