Суд заочно арестовал "спонсора ФБК" бизнесмена Хоменко: его объявили в розыск

Столичный Басманный суд заочно решил арестовать директора ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко в рамках коррупционного дела, оповещает РИА "Новости".

Предпринимателю инкриминируют три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как полагают следователи, Хоменко в составе группы лиц в период с 2017 по 2019 год в ходе исполнения подрядов по капремонту Сергиево-Посадского социально-экономического техникума внёс в документацию заведомо ложные данные о стоимости выполненных работ. Таким образом злоумышленники похитили 30 млн рублей из бюджета Подмосковья.

СК именует Хоменко "спонсором ФБК" (внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) из-за "финансовой поддержки" фонда. Бизнесмен действительно упоминается в отчёте организации за 2013 год: ФБК выразил ему благодарность за работу.

В Следкоме располагают информацией, что Хоменко "скрывается на территории Украины". Его объявили в розыск.