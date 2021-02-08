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12:16

Ассоциация бизнес-патриотов не хочет допускать Юлию Навальную до выборов в Госдуму

фото ЗакС политика Ассоциация бизнес-патриотов не хочет допускать Юлию Навальную до выборов в Госдуму

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" желает добиться запрета на участие в выборах всех уровней для иностранных агентов и их родственников, уведомляет РИА "Ности".

Соответствующее предложение глава организации Рахман Янсуков отправил спикерам Госдумы и Совета Федерации: в частности, бизнесмен требует не допустить до грядущих выборов в федеральный парламент супругу Алексея Навального Юлию, которая, следует отметить, с подобного стремления пока не выказывала.

"Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной - супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", - сопроводил Янсуков документ подобной заметкой.

При этом глава бизнес-патриотов ошибся, наименовав Навального "иноагентом", тогда как в соответствующий реестр Минюста внесён не он, а руководимый им Фонд борьбы с коррупцией.

Помимо прочего, Янсуков, вторя заявлениям не оппозиционных политиков, назвал прошедшие протесты в поддержку Навального попыткой Запада "дестабилизировать ситуацию в России".

Фото: Юлия Навальная / Instagram

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