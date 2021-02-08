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16:07

Беглов хочет лично согласовывать гендиректоров для Пулково, ЗСД и "Морского фасада"

фото ЗакС политика Беглов хочет лично согласовывать гендиректоров для Пулково, ЗСД и "Морского фасада"

Комитет имущественных отношений Петербурга 8 февраля подготовил проект постановления правительства, вносящий изменения в порядок согласования кандидатур генеральных директоров АО "Аэропорт "Пулково", АО "Западный скоростной диаметр" и АО "Пассажирский порт Санкт-Петербурга "Морской фасад". Согласно документу, согласовывать назначение и увольнение руководителей этих организаций будет не только профильный вице-губернатор, но и лично глава города.

В пояснительной записке к проекту указано, что он подготовлен по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. Внесение изменений объясняется в документе тем, что "в рамках сложившейся практики" кандидатуры руководителей организаций, акционером которых является город, и так "в рабочем порядке предварительно согласуются с губернатором". 

Проектом постановления также предлагается увеличить допустимый срок рассмотрения кандидатур гендиректоров в Смольном с семи до 10 рабочих дней. Кроме того, для принятия решения о назначении или увольнении глав для  АО "Аэропорт "Пулково", АО "ЗСД" и АО "Пассажирский порт Санкт-Петербурга "Морской фасад" потребуется не только письмо вице-губернатора, но и резолюция градоначальника. 

Документ еще не утвержден и пока отправлен на антикоррупционную экспертизу и в прокуратуру. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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