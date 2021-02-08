Макаров наградил бойцов петербургского ОМОН

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 8 февраля посетил базу ОМОН, чтобы наградить почетными грамотами бойцов и офицеров, сообщили в городском парламенте.

В мероприятии также приняли участие начальник управления войск Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Михаил Соболев и командир отряда Олег Евсюков. Вместе с Макаровым приехали несколько депутатов ЗакСа от "Единой России".

"Мы посмотрели новые образцы техники и вооружения и видим большой прогресс в оснащении ОМОН. Но самым главным, как и всегда, остаются люди, их качества, их высокий моральный дух. Убежден, вы и впредь будете так же достойно нести службу, защищая город святого апостола Петра", - заявил спикер ЗакСа.

Ранее Макаров наградил нацгвардейцев из штата охранников Мариинского дворца, которые во время стихийного митинга 31 января охраняли входную дверь в здание Законодательного собрания пока толпа стояла снаружи.

Напомним, председатель городского парламента неоднократно заявлял, что необходимо поставить памятник полицейским и сотрудникам ОМОН, задерживавшим участников несанкционированных митингов.

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