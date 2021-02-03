ЗакС и памятник силовику

Депутаты петербургского парламента на заседании 3 февраля много выступали по теме январских массовых протестов, а также поведения на них полиции и ОМОНа. Депутат Максим Резник уже после рассмотрения всех вопросов пообещал инициировать парламентское расследование по поводу событий 31 января, когда власти перекрыли центральные улицы города, а силовики избивали демонстрантов. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что после недавних акций еще больше утвердился в мысли о необходимости памятника для полицейских и нацгвардейцев.

Очередное заседание Законодательного собрания Петербурга началось с визита гостя из Смольного. Председатель комитета по физкультуре Анатолий Шантырь поздравил депутатов с победой в Спартакиаде органов государственной власти и вручил спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову кубок. Макаров передал награду единороссу Михаилу Барышникову, тот победно поднял ее над головой.

Далее по повестке шли вопросы о мировых судьях, господдержке инвестиционной деятельности и профподготовке государственных служащих. Казалось бы, ничто не должно было испортить чемпионское настроение парламентского большинства.

Однако оппозиционные депутаты вернули партию власти в реальность. Лидеры четырех фракций поочередно подняли тему многотысячных протестных акций против коррупции и в поддержку Алексея Навального. Они прошли в городе 23 и 31 января, а также, в меньшем масштабе, в ночь на 3 февраля. Депутаты говорили о недопустимости насилия и нарушения других прав граждан со стороны полиции и о необходимости вернуть городу легальные митинги. Губернатор Александр Беглов запретил их почти год назад, введя коронавирусные ограничения.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова заявила, что, хотя при капиталистической системе смена портретов президентов социальных проблем не решит, бить людей на публичных акциях - это плохо, да и не давать возможности выступать публично - тоже. Закончила свою речь коммунистка лозунгом красного мая 1968 года - "Запрещать запрещено".

Ходунова получила слово благодаря взятому перерыву. Каждая фракция в ходе заседания может попросить о перерыве и затем высказаться по вопросу, который предстоит обсудить. Позже примеру коммунистов последовали "Яблоко", Партия Роста и "Справедливая Россия". Все они говорили на тему недавних протестов.

"Яблочник" Борис Вишневский напомнил о других случаях нарушений со стороны представителей власти: унижение задержанных, избиение женщин, недопуск адвокатов в отделения полиции и суды и так далее.

Оксана Дмитриева из Партии Роста заявила об экономических проблемах россиян и отметила, что недовольство в обществе копилось уже несколько лет. Одним из основных факторов для него, по словам депутата, стало повышение пенсионного возраста. Дмитриева посетовала на то, что единороссы ЗакСа раз за разом отказываются даже обсуждать документ о временном возврате к прежнему выходу на пенсию, который подготовила ее фракция. Лидер парламентских справедливороссов Алексей Ковалев присоединился к требованию дать людям возможность участвовать в мирных акциях протеста. Также он показал Макарову фотографию, на которой видно как сотрудники полиции, выходя на акцию 31 января, заклеили скотчем жетоны на своей форме. Таким образом, их нельзя было идентифицировать.

- Если боишься показывать номер, значит ты в чем-то уже виноват, - заключил депутат.

Макаров несколько раз выключал своим оппонентам микрофоны и просил говорить по теме обсуждаемого вопроса. Особенно его задевало упоминание фамилии президента страны. Спикер даже пообещал внести изменения в регламент, чтобы оппозиция не смогла бы впредь устраивать подобные акции.

Однако, как рассказали ЗАКС.Ру представители оппозицонных фракций, эта серия выступлений не была спланирована заранее. Просто представители КПРФ захотели сделать заявление, "Яблоко" решило его поддержать и дополнить, а потом подтянулись и остальные.

К вопросам запрета митингов, политических преследований и полицейского насилия по ходу заседания возвращались неоднократно.

- Вы уж простите, я рос в ленинградских дворах и ездил много по советским спортивным лагерям, и мне привили там простые принципы: пятеро одного не бьют, лежачего не бьют, - рассказал с трибуны депутат от КПРФ Александр Рассудов. - Судя по всему, наши замечательные силовики, часть из которых не брезговала этим, росла не в этих дворах и не ездила по спортивным лагерям, а занималась, видимо, черте чем. Кто бы ни был прав по политической части, я никогда не соглашусь с тем, кто доказывает свою правоту посредствам удара по печени.

Беспартийный Максим Резник покусился на святое - заявил единороссам, что в приоритетном порядке нужно обсуждать не Спартакиаду, а события 31 января: перекрытие центральных улиц полицией и ОМОНом, а также факты избиения демонстрантов.

Депутат рассказал ЗАКС.Ру, что намерен инициировать парламентское расследование по этому поводу. Для начала ему необходимы подписи 10 коллег. Как показывает практика, это выполнимая задача. Далее нужно будет заручиться согласием комитета по законодательству ЗакСа. С этим гораздо сложнее, он пока согласовывать расследования не спешит.

- Интересно, найдется ли хоть один человек, который скажет, что расследовать тут нечего? - рассуждает Резник. - По-моему, вопросов много. Например, сколько стоило это перекрытие.

Хотя недовольные реплики от рядов единороссов были слышны неоднократно, единственным депутатом, который публично выступил в защиту силовиков, снова был спикер Макаров. Если губернатор комментирует городские протесты нехотя и вскользь, то председатель парламента охотно и в красках. Беглов раз в неделю говорит что-то о несанкционированных акциях, которые, по его словам, мешают гражданам, но помогают распространению коронавируса. Макаров встает на защиту правоохранителей каждый раз, когда их ругает оппозиция.

Уже три недели спикер рассказывает о протестах и других событиях вокруг Навального на примере исторических аналогий, причем каждый раз вспоминает новые. Сначала он сравнил лидера оппозиции с Владимиром Лениным и почему-то Георгием Плехановым, которых саркастически назвал "блогерами", вернувшимися в страну из-за границы. Потом нашел общее у организаторов несанкционированных акций с попом Гапоном, Адольфом Гитлером и красными кхмерами. На сей раз историческая отсылка была еще более неожиданной. Спикер провел параллель между участниками протестных "прогулок" по выходным с приверженцами хождения в народ. По логике Макарова, как революционное движение XIX века века проделало путь от народников до террористов-народовольцев, так и сейчас мирный протест может обернуться кровью.

Председатель парламента коснулся и примерно получасового несанкционированного митинга у Мариинского дворца, который самоорганизовался 31 января. Народ пришел туда после того, как его вытеснили с Пионерской и Сенной площадей. У здания ЗакСа прошли массовые задержания, работали внутренние войска со щитами. Однако Макаров остановился только на пяти сотрудниках Росгвардии из числа постоянных охранников Мариинского дворца, которые в тот момент находились на службе.

- Если бы они отошли, что бы было? От 25 до 35 минут стояли абсолютно без прикрытия, - заверил Макаров.

После почти 12 минут выступления с трибуны спикер уделил теме протестов еще 10 минут своего брифинга. Он заявил журналистам, что с 31 января только укрепился во мнении, что работающим на митингах силовикам нужно поставить памятник. Их работу во время разгона и задержания протестующих он называл профессиональной, поблагодарив Росгвардию и полицию и призвав других тоже сказать слова благодарности людям в форме.

Напомним, что за медицинской помощью после январских акций обратились десятки участников протестов. Некоторых из них били дубинками по голове, хотя статьей 22 закона "О полиции" запрещено применять спецсредства при пресечении митингов ненасильственного характера, других ударяли руками и ногами уже после задержания, пока вели в автозак, были жалобы на применение электрошокеров и перцового газа. ЗАКС.Ру рассказывал о нескольких пострадавших на акции 31 января.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.