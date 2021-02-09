Мосгорсуд оставил Киру Ярмыш под домашним арестом по "санитарному делу"

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, оставив ее под домашним арестом по "санитарному делу", передает "МБХ медиа".

Басманный суд Москвы отправил Ярмыш под домашний арест 1 февраля, срок установлен до 23 марта. Напомним, пресс-секретаря Навального задержали 30 января прямо в спецприемнике, где она отбывала арест в 9 суток за призывы к участию в несогласованной акции.

8 февраля Ярмыш предъявили обвинение по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). По этому делу также проходят общественные деятели и муниципальные депутаты столицы: Люся Штейн, Анастасия Васильева, Олег Навальный, Любовь Соболь, Олег Степанов, Мария Алёхина, Дмитрий Барановский, Николай Ляскин и Константин Янкаускас. Дело возбудили после несогласованного митинга 23 января: по версии следствия, на акции присутствовали люди, которые должны были соблюдать самоизоляцию по коронавирусу.