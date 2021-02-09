Штаб Навального требует привлечь к "санитарной" ответственности участников флешмоба "Путин - наш президент!"

Столичный штаб Алексея Навального направил обращение в МВД с требованием возбудить уголовное делопроизводство о нарушении санитарных норм (ст. 236 УК) в отношении организаторов флешмоба "Путин - наш президент!".

Сторонники оппозиционера напомнили о том, что постфактум прошедших митингов в поддержку политика в некоторых российских городах - например, Ставрополе, Барнауле, Солнечногорске, Екатеринбурге, Волгограде - прошли несанкционированные массовые мероприятия в поддержку Владимира Путина. При этом во всех указанных населенных пунктах по-прежнему действуют "антиковидные" предписания.

"Однако эти запреты не мешают властям проводить те публичные мероприятия, которые им кажутся политически правильными. Например, празднование „победы" над коронавирусом в июне 2020-го, многодневное голосование по обнулению Конституции в июле и начавшийся после масштабных протестов против Владимира Путина „флешмоб" #ПутинНашПрезидент", - отметили "навальнисты".

Добавим, ранее Znak.com писал, что в региональные отделения "Единой России" поступили некие методички, в которых даются разъяснения, как правильно чествовать действующего президента страны в соцсетях.

Кроме того, в Москве после митинга 23 января возбудили "санитарное дело" в отношении видных деятелей оппозиции.

Фото: Скриншот YouTube