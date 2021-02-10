Тестирование онлайн-голосования в регионах, скорее всего, пройдет в мае

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова посвятила свое новое выступление теме электронного голосования на выборах в Государственную думу, которое, как заявлялось ранее, пройдет в шести субъектах федерации. Точный список регионов утвердят только после тестирования этой технологии, которое, вероятнее всего, состоится в мае. Пока же Памфилова призывает чиновников из разных регионов присылать свои заявки на участие.

"Требования к региону, критерии в расширенном виде мы еще вышлем, но скажу ещё примерно: это количество жителей, имеющих на портале Госуслуг учётные записи, сопоставленных данными ГАС "Выборы", количество жителей в регионах, которым технически будет одобрено заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, количество интернет-пользователей среди избирателей субъекта", - цитирует главу ЦИК РИА "Новости".

По словам чиновницы, важным аргументом в пользу того или иного региона станет способность местной Общественной палаты организовать наблюдение за выборами.

Ранее Памфилова высоко оценила вероятность проведение сентябрьских выборов в три дня.