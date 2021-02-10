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13:32

Песков: Повышение штрафов за неповиновение силовикам не коснется законопослушных граждан

фото ЗакС политика Песков: Повышение штрафов за неповиновение силовикам не коснется законопослушных граждан

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что повышение штрафов за неповиновение требованиям силовых структур на акциях протеста не затронет законопослушных граждан, передает ТАСС.

"Это законопроект, который прошел все экспертные стадии обсуждения. Очевидно, что законопослушных граждан этот законопроект, если он станет законом, никоим образом не коснется. А что касается нарушителей, да, действительно, некоторые штрафы повышаются", - заявил Песков.

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект, повышающий штрафы за неповиновение требованиям сотрудников силовых структур, в том числе во время публичных акций. Сумма штрафов вырастет с нынешних 500 – 1 тысяча рублей до 2 – 4 тысяч, также предусматривается арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

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