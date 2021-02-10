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16:57

Госдума окончательно одобрила повышение штрафов за неповиновение силовикам

фото ЗакС политика Госдума окончательно одобрила повышение штрафов за неповиновение силовикам

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, увеличивающий штрафы по статье КоАП о неповиновении требованиям силовикам, в том числе на акциях протеста, информация доступна в базе данных нижней палаты парламента.

Сумма штрафов по ст. 19.3 КоАП вырастет с нынешних 500 – 1 тысяча рублей до 2 – 4 тысяч, также предусматривается арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Повторные нарушения участниками митинга – 10-20 тысяч вместо нынешних пяти.

Этот же законопроект вводит наказание за нарушение требований к финансированию акций. Организаторам акций за нарушение порядка сбора и расходования денег грозят штрафы в 10-20 тысяч рублей для физлиц, 25-40 тысяч – для должностных, 70-200 тысяч – для юрлиц. Тем, кто жертвует деньги на митинги, за нарушения могут грозить штрафы в 10-15 тысяч рублей, для юрлиц – 50-100 тысяч.

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