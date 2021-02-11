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11:43

"Коронавирусные" ограничения Смольного признали адекватными Уставу Петербурга

фото ЗакС политика "Коронавирусные" ограничения Смольного признали адекватными Уставу Петербурга

Уставный суд Петербурга 11 февраля провозгласил решение по делу о сооветствии городскому Уставу ряда ограничительных мер, которые губернатор Александр Беглов установил в связи с распространением коронавирусной инфекции. Трансляция оглашения велась на сайте суда.

Никаких противоречий основному закону города установлено не было. Ограничения были введены в соответствии с федеральным законодательством и Конституцией, говорится в решении.

Проверить ряд нормативно-правовых актов Смольного на соответствие Уставу попросили депутаты Заксобрания Максим Резник, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Александр Рассудов. Они подчеркнули, что не оспаривают необходимость введения в городе мер по противодействию распространению COVID-19, а лишь хотят узнать позицию суда по вопросу наделения Смольного исключительным правом устанавливать правила и ограничения для горожан.

Так, заявители указали, что, согласно поправке от 8 апреля 2020 года в городской закон о чрезвычайных ситуациях, региональное правительство получило возможность устанавливать правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или ЧС. Однако на законодательном уровне термин "правила поведения" не закреплен, и поэтому закон не дает полного представления, какие именно права и обязанности граждан вправе вводить чиновники, считают депутаты. Заявители утверждали, что указанные формулировки дают Смольному неограниченные возможности для запретов. В решении Уставного суда говорится, что определение "правилам поведения" дается в постановлении № 121 Смольного о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции. Производство по делу в этой части было прекращено.

Также заявители утверждают, что в пункте 2-20 постановления № 121 правительство Петербурга запретило горожанам находиться без средств индивидуальной защиты в общественных местах и общественном транспорте, не дав определения понятию "средства индивидуальной защиты". Депутаты полагают, что это могло привести к необоснованному административному преследованию граждан. Уставный суд не согласился с их доводами.

Представительница губернатора Екатерина Гусева в ходе рассмотрения дела заявила, что городское правительство никогда не действует произвольно, а установленные ранее меры доказали свою эффективность. 

Заявление в Уставный суд было подано еще в июне, во время первой волны коронавируса. Однако рассмотрели его в декабре. Заявители, тем не менее, посчитали, что изложенные ими факты в целом не потеряли актуальности.


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