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12:37

Шульман: Люди выходят на улицу, потому что выходится им на улицу, что тут может быть незаконного?

фото ЗакС политика Шульман: Люди выходят на улицу, потому что выходится им на улицу, что тут может быть незаконного?

Политолог Екатерина Шульман прокомментировала правовую коллизию, которая напоминает о себе с каждым протестным митингом: несоответствие региональных законов Конституции, а точнее, ее 31 статье о свободе мирных собраний. По мнению специалиста, сама формулировка, звучащая из мегафонов правоохранителей, которые утверждают, что некое "мероприятие" якобы незаконно, является подложной и вводящей в заблуждение. Шульман также обращает внимание, что, по официальным подсчетам, за поправки в основной закон, в котором осталась 31 статья, менее года назад выступило 78% россиян, а значит, еще более странно не исполнять его.  

"Пока порядку организации массовых мероприятий не будет возвращен тот его уведомительный характер, который подразумевается в конституционной норме, будет продолжать существовать это совершенно страшное неправовое явление – "несогласованное", оно же "несанкционированное", оно же "незаконное" мероприятие. <...> Но как оно может быть незаконно? Люди выходят на улицу, потому что выходится им на улицу. Шли они, шли – и вышли. Что тут может быть незаконного в принципе?", - выразила она удивление в интервью журналу "Умный город".

Если тактически власть что-то и выигрывает от запрета митинговать неугодным группам населения, то стратегически это не так, считает политолог, опираясь на имеющиеся у нее живые примеры: "дебютанты" митингов 2019 года спустя два года с головой ушли в активизм.

"От того, что люди выйдут, пройдут и уйдут домой, ничего не случится. А вот от того, что люди выйдут, будут разогнаны, кто-то будет из них схвачен — они это запомнят", - делает вывод Шульман.

Между тем, логика чиновников, если бы им задали те же вопросы, по мнению Шульман, звучала бы иначе и комично для нее.

"Все у нас согласовывается, граждане имеют право выражать свое мнение. Просто некоторые выражают неправильное мнение", - поставила она себя на место городских властей.

Напомним, что на акциях 23 и 31 января в общей сложности было задержано свыше 10 тысяч человек, не согласованы они не были ни в одном из более сотни городов-участников.

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