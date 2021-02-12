"Единороссы превращают парламент в политбюро времен застоя": Миронов о запрете на критику в ЗакСе

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с резкой критикой последних нововведений в петербургском Заксобрании, устанавливающих ряд дополнительных положений в регламенте: так, депутаты более не смогут брать дополнительные перерывы для своих выступлений, внепланово вносить законопроекты, а также высказываться с трибуны "не по теме".

"Я много лет проработал в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, в том числе на руководящих постах. И в страшном сне не могли присниться порядки, которые устанавливает там теперь "Единая Россия". Это не порядки, а полный произвол правящей монополии. Спустя много лет питерские единороссы воплощают в жизнь скандальный постулат своего коллеги о том, что парламент – не место для дискуссий", - негодует председатель партии эсеров.

Помимо перечисленных выше положений, депутаты "Единой России", занимающие большинство мест в парламенте, наделили своего коллегу - спикера Вячеслава Макарова - правом лишать депутатов слова в случаев двух замечаний.

Кроме того, напомнил Миронов, оппозиционным политикам в случае "неугодных" речей - в последнее время достаточно произнести "Владимир Путин" или "Алексей Навальный" - постоянно выключают микрофон.

"Единороссы превращают петербургский парламент в политбюро времен застоя. Не хватает еще вместо онлайн-трансляций заседаний включать "Лебединое озеро". В Питере "Единая Россия" блокирует не только инициативы, но и голоса других депутатов, а значит, и их избирателей. Господа из ЕР явно заигрались в монополию", - резюмировал спич Сергей Миронов.

Подробнее о том, как проходило последнее заседание петербургского парламента, - в материале ЗАКС.Ру.

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