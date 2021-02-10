Кляп для депутата: Оппозиционерам ЗакСа запретили критику

В Законодательном собрании Петербурга теперь еще более авторитарные порядки. Говорящих "не по теме" будут лишать слова, а фракции не смогут брать перерывы с возможностью последующих выступлений. "Единая Россия" объяснила нововведения тем, что отдельные депутаты своими речами раскачивали лодку и влияли на неокрепшие умы молодежи. Оппозиционеры решают, как существовать в новых реалиях. Некоторые обдумывают возможность бойкота следующего заседания.

Согласно обновленному регламенту, в последний год парламентского созыва будут действовать особенно жесткие требования. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и его однопартийцы из "Единой России" намерены особенно внимательно следить за тем, чтобы выступающий с трибуны говорил по теме заявленного вопроса. Если он уклоняется от темы, ему вынесут замечание. При двух замечаниях может быть поднят вопрос о лишении провинившегося слова. Решение о лишении слова может инициировать группа из семи депутатов.

Для сравнения, во время состоявшегося 10 февраля заседания, когда и принимали поправки в регламент, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вынес минимум три замечания в адрес лидера фракции "Справедливая Россия" Алексея Ковалева. В случае, если бы новые правила уже действовали, его могли лишить слова ещё до обеда.

Парламентские фракции ранее имели право внести от себя один вопрос в повестку заседания. Теперь их формально лишили и этой возможности. Формально - потому что инициативы оппозиционеров и раньше исключали из повестки заседаний. По мнению председателя комитета по законодательству ЗакСа, единоросса Дениса Четырбока, парламент отказывается рассматривать только популистские проекты.

- Самое главное для таких авторов просто покричать: "Вот, мы придумали такую инициативу". Я считаю, чтобы действительно быть чистым перед собой и своей совестью, надо отработать документ, - сказал Четырбок в разговоре с ЗАКС.Ру.

Еще одно ноу-хау регламента коснулось права на дополнительный перерыв. Раньше его могла запросить любая фракция. После завершения перерыва представителю фракции предоставлялась возможность выступить по теме следующего вопроса. Оппозиционеры пользовались этим правом для политических заявлений с трибуны. Теперь, чтобы взять перерыв, необходимо заручиться поддержкой голосов большинства депутатов. В городском парламенте 34 места, без учета находящегося в СИЗО депутата Романа Коваля, у "Единой России". Еще три - у в целом лояльной единороссам фракции ЛДПР. То есть перерывы будут предоставлять только тогда, когда захочет партия власти. Необходимость этого объяснили опять-таки тем, что зачастую представители фракций злоупотребляли своим правом и выступали "не по теме".

От тематики обсуждаемых в Заксобрании вопросов, действительно, уходили регулярно. Перед принятием даже технических законопроектов разворачивались дискуссии о судьбе России, Владимире Путине, олигархах и несистемной оппозиции. Это происходило из года в год, причем спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, отстаивая честь Кремля и "Единой России", тоже вступал в эти споры и выступал иногда по 10-12 минут фактически не по заявленной теме.

Отдельные оппозиционеры утверждали, что политические высказывания с трибуны наряду с депутатскими запросами - едва ли не последнее, что у них осталось. Вносимые инициативы обсуждать отказываются, парламентские расследования не инициируют, осталось только делать заявления, жаловались депутаты. Во время обсуждения поправок в регламент этой темы коснулся, например, эсер Ковалев.

- Что толкает людей выходить на трибуну с разного рода политическими заявлениями, не относящимися к повестке дня? То, что у нас политические партии, представленные фракциями, не имеют права проводить свои собственные парламентские слушания, не имеют права собирать пресс-конференции, приглашать делегации, своих гостей сюда официально, - заявил лидер фракции "Справедливая Россия".

Когда начался предвыборный 2021 год, вопрос высказываний "не по теме" встал особенно остро. История с возвращением в Россию и последующим арестом Алексея Навального, его расследования о "дворце Путин" в Геленджике, а также массовых протестов в поддержку оппозиционера, подкинули новых поводов для выступлений оппозиции ЗакСа.

На заседании 3 февраля перед четырьмя первыми вопросами повестки представители разных фракций брали трехсекундные перерывы и критиковали с трибуны агрессивные действия силовиков во время протестных акций в Петербурге 23 и 31 января, а также требовали, чтобы были сняты ограничения на проведение легальных митингов. Демарш разозлил Вячеслава Макарова, и уже тогда он пообещал, что будут приняты изменения в регламент. К этому времени оппозиционеры уже научились бороться с тем, что спикер ЗакСа отключал им микрофоны при каждом упоминании Навального и Путина. "Яблочник" Борис Вишневский первым начал брать с собой на трибуну диктофон. Позже он склеивал "картинку" своего выступления и звук, чтобы получившееся видео можно было выложить в социальные сети.

- Я был уверен, что что-то такое последует, - сказал ЗАКС.Ру об ужесточении регламента беспартийный депутат Максим Резник. - Это стало понятно, когда мы научились с перебивками бороться.

Документ об изменении регламента внесли уже через неделю, 10 февраля. Их приняли одним днем, хотя справедливоросс Ковалев и просил дать время на поправки до сентября.

Автором проекта постановления выступил вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев ("Единая Россия"). Он заявил, что в предвыборный год отдельные депутаты пытаются с трибуны манипулировать общественным сознанием, вбрасывать "фейки" и клеветать на институты государственной власти.

- Такие выступления вбрасывают в умы, в том числе молодые и неокрепшие, недостоверную информацию, искажают нравственные ценности, формируют в общественном сознании тренды на раскол и недоверие к обществу и власти, - продолжил Соловьев. - Мы не раз слышали в том числе призывы выходить на несанкционированные митинги. Парламентская трибуна используется отдельными депутатами не для предложения законодательных инициатив, а по вопросам, совершенно не связанным с рассматриваемыми законопроектами, либо в выступлениях приводятся ложные, непроверенные данные, в том числе в поддержку отдельных политических провокаторов. Отдельные наши коллеги резко негативно оценивают федеральные органы государственной власти, руководство города, не имея на это никаких оснований.

Вице-спикер отметил, что петербургский парламент остается самым демократичным в стране.

- Но вы просто заигрались с отдельными вопросами. Использовать парламентскую трибуну для раскачивания лодки недопустимо, - добавил Соловьев, отвечая на вопросы оппозиционеров.

О своей демократичности заявил и Вячеслав Макаров. Необходимость внутренних реформ спикер объявил враждебными вихрями, которые веют над Родиной. В своем выступлении Макаров коснулся темы иностранных дипломатов, приехавших на суд к Навальному, украинского Майдана и февральской революции 1917 года.

Инициативу раскритиковали представители четырех оппозиционных фракции. Оксана Дмитриева из Партии Роста предположила, что выступает с парламентской трибуны в последний раз, так как в дальнейшем ее начнут лишать слова.

Помимо оппозиционеров, не стал поддерживать проект постановления единоросс Андрей Анохин. Он заявил ЗАКС.Ру, что не стал голосовать ни "за", ни "против".

- Сил участвовать в этом я в себе не нашел, - признался Анохин.

Депутат Резник допускает, что решение о фактическом запрете выступления на отвлеченные темы родилось не в Мариинском дворце. Он полагает, что подобная идея могла быть продиктована из администрации президента. Депутат Вишневский с ним не согласен.

- Думаю, что решение это чисто спонтанное. Просто не хочется слушать неприятные вещи, надоело, - прокомментировал представитель "Яблока".

Коммунистка Ирина Иванова полагает, что дополнительной мотивацией для руководства ЗакСа могло стать недавнее заявление оппозиционных депутатов на имя председателя парламента. Семь депутатов попросили провести депутатские слушания по совершенствованию городского закона о митингах после историй с несанкционированными акциями и перекрытием центра Петербурга силовиками в день, когда никаких акций не планировалось.

- Это первый, наверное, парламент в стране, который принял такое решение. Мы подумаем о флэшмобе, - пообещала ЗАКС.Ру Иванова.

Ее коллега из "Яблока" Вишневский заверил, что будет и дальше говорить с трибуны о чем считает нужным.

- Лишат слова - пусть лишают, только опозорятся, - считает "яблочник".

Резник уверен, что попыток выступлений в существующих условиях недостаточно.

-Я считаю, что депутаты оппозиционных фракций должны бойкотировать следующее заседание. Пускай "Единая Россия" сама с собой и заседает. Что мы, мебелью будем сидеть? - сказал ЗАКС.Ру оппозиционер.

Он добавил, что решение о бойкоте следует принимать руководителям фракций.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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