18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:15

Хабаровчане образовали сердечко из фонариков, поздравляя Фургала с днем рождения

фото ЗакС политика Хабаровчане образовали сердечко из фонариков, поздравляя Фургала с днем рождения

Политически активные граждане Хабаровска своеобразно отметили День святого Валентина. Из-за того что силовики заполонили собой площадь Ленина в преддверии возможной акции сторонников Алексея Навального, они собрались в одном из близлежащих скверов. На земле они из зажженных фонариков выложили фигуру в виде сердца и установили рядом с ней портрет арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, в поддержку которого хабаровчане выходят с протестами с лета прошлого года. Популярному в регионе политику на текущей неделе исполнился 51 год. Собравшаяся толпа скандировала лозунги в честь него, а также кричала "Мы не сдадимся", что отражено на видео, опубликованном порталом "Активатика".

Напомним, что в июле 2020 года Фургала задержали этапировали в Москву сотрудники ФСБ, где теперь ему предстоит суд по делу с тяжкими обвинениями. Бывшему чиновнику инкриминируют организацию убийств в середине 2000-х годов. В Хабаровске он продолжает пользоваться большой поддержкой у жителей, чего нельзя сказать о врио губернатора края - ставленнике президента Михаиле Дегтяреве.

Фото: Activatica.org

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12 февраля, 15:22 "Не падайте духом": Жириновский поздравил Сергея Фургала с днем рождения

5 февраля, 20:53 СК уведомил Фургала о завершении следствия по его делу

3 февраля, 13:45 СК предъявил окончательное обвинение экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

1 февраля, 12:02 Новосибирскую активистку отправили под домашний арест по "дадинской" статье

26 января, 10:25 Хабаровский суд арестовал координатора штаба Навального из-за протеста в поддержку Фургала

25 января, 12:31 Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за субботнего протеста

21 января, 19:16 Сумма штрафов для освещающего хабаровские протесты журналиста приблизилась к 400 тысячам рублей

20 января, 13:30 Освещающий хабаровские протесты журналист получил еще 150 тысяч рублей штрафа

19 января, 11:56 Хабаровского журналиста оштрафовали на 75 тысяч рублей за освещение протестов в поддержку Фургала

11 января, 20:55 В Хабаровске прекратили дело участниц протестов о применении насилия к полицейским


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:15 Хабаровчане образовали сердечко из фонариков, поздравляя Фургала с днем рождения

15:25 "Цепью солидарности" с политзэками в Москве вместо полиции заинтересовалось НОД

14:35 На согласованный митинг в Казани пришло больше людей, чем указывалось в заявке

14:22 Феминистки встали в цепь солидарности на Воскресенской набережной

14:10 У Гостиного двора скопились "заказные" автобусы с полицейскими

13:45 К акции по раздаче цветов у метро "Петроградская" привлекли двух волонтеров

13:38 РГПУ снабдил участников олимпиады по математике письмом в ГУВД на случай их задержания

13:08 Путин уверен, что Навального и раздражение людей используют "всякие противоборствующие силы"

12:20 Петербург обновил суточный рекорд по числу вакцинированных от COVID-19

11:37 На территории Псково-Печерского монастыря устраняют опасные геологические явления

10:58 В России - 14185 новых случаев подтвержденного коронавируса, в Петербурге - 1099

10:22 Путин допустил отключение иностранных интернет-сервисов на территории РФ

13 февраля, 17:58 В Петербурге за 2021 год планируется отреставрировать более 60 объектов культурного наследия

13 февраля, 16:38 Навальный призвал Совет Европы принудить власти России к исполнению решений ЕСПЧ

13 февраля, 15:27 Глава МИД Финляндии допустил открытие границы с Россией не раньше лета

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru