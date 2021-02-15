Макаров заблокировал идею слушаний по закону о митингах

Совет фракций Заксобрания Петербурга утром 15 февраля не стал рассматривать вопрос о депутатских слушаниях по совершенствованию закона о митингах, сообщил ЗАКС.Ру депутат от "Яблока" Борис Вишневский.

По его словам, на заседании совета присутствовали представители трех из четырех фракций, подписавшихся под обращением с просьбой организовать обсуждение в Мариинском дворце. Помимо "Яблока", это Партия Роста и КПРФ. Отсутствовали справедливороссы.

- Наш председатель Вячеслав Серафимович Макаров сказал, что уже дал нам письменный ответ. Но мы его не видели. Я предложил принять решение на совете фракций. Нет, сказал Макаров, мы не будем его принимать, - рассказал Вишневский.

"Яблочник" отметил, что коммунисты и "ростовцы" тоже пока не получили ответ председателя ЗакСа на коллективное обращение.

- Сейчас категорически не хотят, чтобы в стенах ЗакСа звучали неприятные слова о произволе полиции, о пытках, о задержаниях, о жандармах и опричниках, - добавил депутат.

Вишневский допускает, что если депутатские слушания так и не удастся провести, будут организованы общественные слушания на нейтральной территории. На них пригласят правозащитников, регионального омбудсмена, сотрудников прокуратуры, руководителей силовых ведомств и чиновников Смольного. "Яблочник" отметил, что эту идею уже поддержала фракция КПРФ.

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