Столичный мундеп Люся Штейн останется под арестом в рамках "санитарного дела"

Городской суд Москвы оставил в силе домашний арест столичного муниципального депутата Люси Штейн в рамках "санитарного дела", информирует "Апология протеста".

Мундепа подозревают в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 УК и ч.1 ст. 236 УК РФ).

Штейн поместили под домашний арест 3 февраля. На следующий день ей предъявили обвинение по "санитарному делу".

Ранее "Мемориал" признал десятерых обвиняемых в данном разбирательстве узниками совести.

В деле фигурируют активистка "Pussy Riot" Мария Алёхина, муниципалы Люся Штейн, Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский, политики Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов, пресс‑секретарь политика Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

Дело по ст. 236 УК РФ возбудили после акции протеста в Москве 23 января. Следствие полагает, что митинги могли спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.