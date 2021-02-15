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13:37

Суд прекратил дела двух петербуржцев-участников акции 31 января из-за адресных ошибок полиции

фото ЗакС политика Суд прекратил дела двух петербуржцев-участников акции 31 января из-за адресных ошибок полиции

Выборгский райсуд Петербурга прекратил административное преследование двух жителей города Полины Калининой и Александра Сырского, обвиняемых в участии в несанкционированной акции 31 января, уведомляет "Апология протеста".

После протестного мероприятия на молодых людей составили протоколы по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, в которых указывалось, что обвиняемые "31 января, находясь по улице Гороховая, 79, принимали участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, не являющимся публичным мероприятием в количестве более 200 человек".

Ни Калинина, ни Сырской вину не признали. В ходе судебного заседания была продемонстрирована видеозапись, на которой запечатлены задержания у Подъездного переулка. Там среди попавшихся в руки силовикам Калинина и Сырский.

"Доказательств того, что на Подъездном переулке ими было совершено административное правонарушение, за которое они могли быть задержаны и фактически были задержаны, суду не представлено, поскольку представленные в качестве доказательств документы касаются иного места совершения административного правонарушения. Исследованные судом доказательства виновности Калининой и Сырского суд признает недостоверными", - констатировал суд.

В итоге дело завершено ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

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