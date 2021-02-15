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17:06

Акцию памяти Немцова в Петербурге планируют провести у Соловецкого камня

фото ЗакС политика Акцию памяти Немцова в Петербурге планируют провести у Соловецкого камня

В Петербурге, как и в Москве, организаторы скорее всего не будут предпринимать попыток согласовать шествие в день памяти политика Бориса Немцова, сообщил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Максим Резник. По его словам, обсуждается вариант возложения цветов у Соловецкого камня.  

- Планируем действовать по московскому сценарию. Место - традиционное, оно связано с памятью о жертвах политических репрессий, поскольку мы Бориса Ефимовича, естественно, рассматриваем в этом ряду, - рассказал парламентарий.

Резник отметил, что несколько депутатов намерены направить письмо губернатору Александру Беглову с просьбой дать указание чиновникам и правоохранительным органам не препятствовать возложению цветов. Парламентарии надеются, что их обращение поддержат правозащитники и представители СМИ.

Аналогичное письмо организаторы московской акции памяти политика намерены передать мэру Сергею Собянину. Скан документа выложил на своей странице в Facebook глава столичного муниципалитета Красносельский Илья Яшин. У властей Москвы попросят не препятствовать возложению цветов на Большом Москворецком мосту, где был застрелен Немцов. В обращении также говорится, что участники мероприятия планируют использовать средства индивидуальной защиты и будут стремиться соблюдать социальную дистанцию. 

Традиционное шествие в годовщину убийства организаторы московской акции решили не проводить из-за ограничительных мер, действующих в связи с распространением COVID-19. 

Напомним, бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит киллером в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. Ежегодно в крупных городах страны проходят акции его памяти. В Петербурге несколько раз проводились марши Немцова, однако в последние годы их не удавалось согласовать. 

В 2020 году памятная акция также состоялась у Соловецкого камня, однако ее участники организованно прошли к мемориалу общей колонной от метро "Горьковская". На некоторых из них впоследствии составили административные протоколы за выкрикивание политических лозунгов. 


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