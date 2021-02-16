В Белоруссии начались обыски у журналистов и правозащитников

Белорусская милиция начала проводить обыски у более чем 20 журналистов и правозащитников, проживающих в разных городах, информирует Tut.by. Оперативные мероприятия проходят у участников Белорусской ассоциации журналистов, правозащитного центра "Весна" и независимого профсоюза РЭП.

В частности, в Минске правоохранители приехали к главе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ) Андрею Бастунцу, пресс-секретарю БАЖ Борису Горецкому, юристу БАЖ Олегу Агееву, координатору кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрею Полуде, правозащитнице "Весны" Наталье Сацункевич.

Обыски ведут и у участников независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича, Василия Завадского, Игоря Комлика, Андрея Комлик-Яматина.

Среди городов, где проводятся оперативные мероприятия, - Гомель, Могилев, Витебск, Брест, Мозырь, Речиц и Светлогорск.

В СК Белоруссии известили, что поводом для обысков послужило уговлоное дело по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", - указывается в сообщении белорусского Следкома.

В поддерживаемом властями Белорусском союзе журналистов Tut.by уведомили, что обыски связаны с делом о незаконном и иностранном финансировании СМИ.

Напомним, что с прошлого лета между Александром Лукашенко и сотнями тысяч его сограждан тянется политическое противостояние. Последние считают, что он подделал результаты выборов, а также осуждают репрессии в отношении рядовых протестующих и оппозиционеров, которые либо вынужденно эмигрировали, либо оказались в заключении.