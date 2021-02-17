Совфед назначил пять членов нового состава Центризбиркома

Совет Федерации назначил в новый состав Центризбиркома России пять членов, кандидатуры которых предложили региональные власти, передет ТАСС.

Таким образом утверждены зампред ЦИК Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина.

Председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщал, что предложения по кандидатурам в состав ЦИК поступили из органов власти 84 субъектов России. Совет Федерации назначает пять членов Центризбиркома из всех 15, еще по пять – президент и Госдума. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.