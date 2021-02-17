Суд отменил штраф петербурженке за несанкционированную акцию 23 января

Петербурженке Софье Няттиевой удалось в Городском суде оспорить 15-тысячный штраф, назначенный ей судом нижней инстанции по "митинговой" статье 20.2 КоАП за активное участие в не согласованном со Смольным протестном мероприятии 23 января. Об этом сообщает "Апология протеста". Дело активистки отправили на новое рассмотрение, о причинах этого решения станет известно позже, после получения ее адвокатом на руки мотивировочной части.

Напомним, что 23 января, несмотря на закрытие центральных станций метро и перекрытие для пешеходов мостов через Неву несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального все равно состоялось, поставив городской рекорд по численности. Не менее двух десятков тысяч человек протестовало в этот день, успев на время парализовать движение транспорта на Невском проспекте и дойти до Марсова поля.