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11:38

Оппозиционеры продемонстрировали несогласие с ужесточением регламента ЗакСа Петербурга

фото ЗакС политика Оппозиционеры продемонстрировали несогласие с ужесточением регламента ЗакСа Петербурга

Члены фракции КПРФ в петербургском Заксобрании Ольга Ходунова, Александр Рассудов и Ирина Иванова пришли на заседание 17 февраля в красных масках с белым крестом, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Парламентарии заявили, что таким образом выступили против измененного регламента ЗакСа. Согласно обновленным правилам, депутатам не разрешается выступать "не по теме" обсуждаемого вопроса, для фракций усложняется возможность взять дополнительный перерыв, а председатель парламента может лишить слова любого депутата, получившего от него два замечания.

На тему этих правил высказался также беспартийный Максим Резник. Он заявил, что единороссы, ужесточив регламент, "выстрелили в ногу" себе, а не оппозиции. Также Резник и депутат от "Яблока" Борис Вишневский выступили против перераспределения полномочий ЗакСа в пользу Смольного.

Сергей Еремеев / фото: КПРФ ЛЕНИНГРАД / Telegram


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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