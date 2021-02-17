Зюганов пожаловался Путину на сокращение партийных списков на выборах

Уменьшение числа мест в региональных парламентах, разыгрывающихся по партийным спискам, не устраивает лидера КПРФ, о чем он лично сказал президенту Владимиру Путину в ходе встречи последнего с руководителями думских фракций. Начиная с 2013 года на выборах в региональные парламенты одномандатников может быть до 75% от всей территории, что, по мнению Зюганова, наносит все больший вред стране.

"Этот процесс сокращения партийных списков продолжается, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо", - цитирует слова главного коммуниста "Интерфакс".

По его мнению, именно из-за сокращения числа списочников на последнем голосовании в крупных региональных центрах "кругом прошли единороссы". В этом, как ему представляется, таится угроза не только для системной оппозиции.

"Расчищается площадка для тех деструктивных сил, которые мы недавно видели в Москве", - заметил он, имея в виду, скорее всего, сторонников Алексея Навального.

Если осуждаемый Зюгановым тренд продолжится, то, предрекает он, политический кризис будет только усугубляться.