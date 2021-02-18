18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:59

Суд оставил Олега Навального и Марию Алёхину под домашним арестом в рамках "санитарного дела"

фото ЗакС политика Суд оставил Олега Навального и Марию Алёхину под домашним арестом в рамках "санитарного дела"

Городской суд Москвы не стал удовлетворять апелляции на домашний арест фигурантов "санитарного дела" Марии Алёхиной и Олега Навального, информирует пресс-служба инстанции.

Обоим инкриминируют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 УК и ч. 1 ст. 236 УК).

В деле, кроме Навального и Алёхиной, фигурируют муниципалы Люся Штейн, Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский, политики Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов и пресс‑секретарь политика Кира Ярмыш.

Дело по ст. 236 УК РФ возбудили после акции протеста в Москве 23 января. Следствие полагает, что митинги могли спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.

"Мемориал" признал фигурантов разбирательства узниками совести.

Фото: Мосгорсуд

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

10:57 Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов покинул стены спецприёмника после 15 суток ареста за шутку

17 февраля, 20:55 Суд оштрафовал режиссера Василия Сигарева, задержанного на акции 23 января

17 февраля, 11:27 Суд отменил штраф петербурженке за несанкционированную акцию 23 января

16 февраля, 19:59 РКН составил протоколы о фейках на "Новую газету" из-за материала о провокаторах на протестах 23 января

16 февраля, 18:38 Вологодского активиста арестовали за организацию митинга 31 января из стен спецприёмника

16 февраля, 16:31 Отбывающий арест главред "Медиазоны" Смирнов обратился в ЕСПЧ

15 февраля, 13:01 Столичный мундеп Люся Штейн останется под арестом в рамках "санитарного дела"

15 февраля, 12:12 Макаров заблокировал идею слушаний по закону о митингах

15 февраля, 11:43 Суд отклонил апелляцию на арест чеченца, подравшегося с омоновцами на акции 23 января

13 февраля, 13:22 Полиция начала проверку по обращениям СЖ о задержаниях журналистов на акциях протеста в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:59 Суд оставил Олега Навального и Марию Алёхину под домашним арестом в рамках "санитарного дела"

12:58 Макаров выразил соболезнования на смерть народного артиста Андрея Мягкова

12:35 Эсеры добиваются освобождения многодетных семей от налога на имущество

12:14 Депутаты ЗакСа проведут выездное заседание по вопросам зимней уборки

12:08 Омоновец подвернул ногу в погоне за участником акции 31 января: горожанина заподозрили в насилии над силовиком

11:59 Активисты просят Беглова и Макарова поспособствовать расширению сада Сан-Галли

11:45 Комблаг подтвердил нехватку сил для уборки Петербурга в снегопады

11:32 За сутки COVID-19 заразились 13,4 тысяч россиян: в Петербурге - 1094 новых случая

11:19 На территории Политеха открылся пункт вакцинации от COVID-19

10:57 Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов покинул стены спецприёмника после 15 суток ареста за шутку

10:26 Минский суд отправил в колонию освещавших протесты журналисток

9:59 В Петербурге возрос уровень COVID-госпитализаций

9:34 "Трезвая Россия" предлагает учредить новый праздник - День ЗОЖ

17 февраля, 21:46 ЗакС и корона Российской империи

17 февраля, 20:55 Суд оштрафовал режиссера Василия Сигарева, задержанного на акции 23 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru