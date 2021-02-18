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18:30

Силовики навестили художницу, встречавшую главреда "Медиазоны" с ёршиками и "иконой" Путина

фото ЗакС политика Силовики навестили художницу, встречавшую главреда "Медиазоны" с ёршиками и "иконой" Путина

Московские правоохранители приезжали домой к художнице Анжеле Аганиной, которая сегодня приехала встречать главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, выходившего из спецприёмника, с букетом золотых ёршиков и "иконой" Владимира Путина. О визитёрах женщина известила журналистов "МБХ медиа".

"Сейчас приходили, то ли майор, то ли капитан, я их не пустила в дом, потому что у меня трое детей - один из них инвалид по сахарному диабету. А последний - двухлетний ребенок. Я им сказала, что не пущу, они говорят, хорошо, тогда сейчас другие сотрудники придут, будете им давать объяснения. Они сказали, что из-за "гроба с ершиками" пришли", - поделилась художница.

Аганина устроила локальный перфоманс непосредственно перед выходом Смирнова: надев на голову головной убор католического священника и с "иконой" в руках она, читая псалмы об изгнании нечистой силы, шествовала у спецприёмника в подмосковной деревне Сахарово.

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