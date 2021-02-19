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11:14

В России выявили еще 13,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 1 087

фото ЗакС политика В России выявили еще 13,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 1 087

В России за последние сутки зафиксировано 13 433 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии в России выявлено 4 139 031 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса увеличилось на 470, всего, по официальным данным, зарегистрировано 82 396 летальных исходов от заболевания.

В Петербурге за сутки заболели еще 1 087 человек. Всего в городе зафиксировано 358 562 случаев заболевания с марта 2020 года, 65 950 пациентов, по данным штаба, продолжают лечение. Умерли от коронавируса 10 686 человек, 47 смертей добавлены в статистику за последний день.

В Москве, где больше всего заболевших, прибавилось 1 972 пациентов с коронавирусом (69 211 болеют прямо сейчас). В Подмосковье, которое держит третье место после столицы и Петербурга – 687 (33 798 проходят лечение).

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