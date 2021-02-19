На Урале суд оправдал пенсионера-активиста, пикетировавшего в поддержку Навального

Новоуральский суд решил оправдать 72-летнего пенсионера, вставшего 23 января в пикет в поддержку Алексея Навального, проинформировала "Урал.МБХ медиа" юрист "Общественного вердикта" Елена Першакова. На возрастного активиста после задержания составили протокол о нарушении режима самоизоляции.

"Я дала [пенсионеру] консультацию по материалам дела, искала адвоката. Город ведь закрытый, совсем не просто найти там того, кто бы мог представить его интересы в суде. Какое решение в итоге примет судья, сложно было сказать, особенно в нынешней ситуации, но все закончилось хорошо", - поделилась Першакова.

В руках пенсионер держал плакат, на котором было написано "Свободу Навальному! Нет ГУЛАГу! Путина в Гаагу!".

В полицейском рапорте указывалось, что пенсионера пожаловался в дежурную часть неизвестный, сообщивший, что "дед с плакатом в пользу Навального [стоит] на центральной площади города". В документе говорится, что пожилой мужчина "не обеспечил необходимую самоизоляцию на дому".