18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:27

"Убрать "навальнистов" из рядов КПРФ": Депутата Мосгордумы Ступина исключили из компартии

фото ЗакС политика "Убрать "навальнистов" из рядов КПРФ": Депутата Мосгордумы Ступина исключили из компартии

Депутат Городской думы в Москве Дмитрий Локтев лишился членства в КПРФ: об этом известил у себя в Telegram-канале его коллега по фракции Евгений Ступин. Он предположил, что данная инициатива компартии может быть связана с тем, что его ныне бывший однопартиец проголосовал против принятия столичного бюджета в 2019 году, о чём настаивало высшее руководство политячейки.

В разговоре с "Открытыми медиа" Локтев предположил, что решение о его исключении мог лоббировать секретарь горкома КПРФ, думский парламентарий Валерий Рашкин.

"Это из-за того, что я не голосовал за бюджет в 2019 году, это его месть. Без его ведома ничего не делается, это публичный жест — убрать „навальнистов" из рядов КПРФ", - полагает Локтев.

В то же время он уверен, что подобными "жестами" Рашкин "отводит удар от себя", пытаясь договориться с провластными силами.

"Я не понимаю, что значит „навальнист", я не сотрудник ФБК, не родственник Алексея Анатольевича [Навального]. Единственное — победил в том числе благодаря „Умному голосованию", и я работаю со всеми, кто поддерживает жителей Москвы", - заключил депутат.

Примечательно, что Рашкин ранее поддерживал граждан, выходивших на протестные акции в поддержку Алексея Навального.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:36 На Урале суд оправдал пенсионера-активиста, пикетировавшего в поддержку Навального

9:31 "Нанёс удар в область колена": Убегавшего от омоновца в ходе акции 31 января петербуржца арестовали

18 февраля, 19:26 Новгородское "Яблоко" жалуется на полицейское давление перед акцией памяти Немцова

18 февраля, 18:30 Силовики навестили художницу, встречавшую главреда "Медиазоны" с ёршиками и "иконой" Путина

18 февраля, 18:01 Полиция пыталась поговорить о нападении на курсантку МВД с участвовавшим в протестах петербуржцем

18 февраля, 16:51 Челябинские "навальнисты" стали подозреваемыми по делу о перекрытии дорог 31 января

18 февраля, 12:59 Суд оставил Олега Навального и Марию Алёхину под домашним арестом в рамках "санитарного дела"

18 февраля, 12:08 Омоновец подвернул ногу в погоне за участником акции 31 января: горожанина заподозрили в насилии над силовиком

18 февраля, 10:57 Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов покинул стены спецприёмника после 15 суток ареста за шутку

17 февраля, 20:55 Суд оштрафовал режиссера Василия Сигарева, задержанного на акции 23 января


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:27 "Убрать "навальнистов" из рядов КПРФ": Депутата Мосгордумы Ступина исключили из компартии

18:25 Шнуров еще не решил, идти или нет в депутаты

17:57 В Москве следователи пришли с обыском в Щукинский муниципалитет

17:55 Побывавший на Рубинштейна впервые бизнес-омбудсмен Титов предложил привести в порядок жилой фонд

17:33 "Норникель" решил не оспаривать взыскание 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

17:11 Ну Лубянку в Москве хотят вернуть памятник Дзержинскому: его единственный оппонент - Александр Невский

16:36 На Урале суд оправдал пенсионера-активиста, пикетировавшего в поддержку Навального

16:24 Трохманенко возглавит предвыборный штаб Партии роста в Петербурге

16:07 Швеца переизбрали главой отделения Партии роста в Петербурге

15:54 Минюст предложил создать третий реестр иноагентов

15:32 В Красноярске задержали подозреваемого в запуске петарды в машину спикера горсовета

15:01 Смольный: Мы находимся на спаде "второй волны" COVID-19 в Петербурге

14:53 Движение по Витебскому проспекту ограничат из-за работ по прокладке канализации

14:33 СК передал дело мэра Томска Ивана Кляйна в прокуратуру

14:27 "Это моя позиция": Оператор ФБК признал вину в "экстремистских" твитах о Путине и Ирине Славиной

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru