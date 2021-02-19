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18:59

У напавшего на охранника консульства Украины в Петербурге заподозрили психическое заболевание

фото ЗакС политика У напавшего на охранника консульства Украины в Петербурге заподозрили психическое заболевание

Полицейские отправили в психиатрическую больницу мужчину, который ранил ножом сотрудника консульства Украины в Петербурге, сообщает "Фонтанка.ру".

В управлении МВД по Петербургу сообщали, что днем 19 февраля к зданию консульства подошел мужчина и "по неустановленной причине внезапно нанес ножевое ранение работнику учреждения". По данным "Фонтанки", мужчина принес пачку бумаг, охранник открыл дверь, чтобы сказать, что у консульства не приемный день – и злоумышленник трижды ударил его ножом. У здания находился наряд полиции, который быстро обезвредил напавшего и доставил его в отдел для разбирательства.

Полицейские попытались поговорить с задержанным, но в итоге вызвали ему специализированную скорую помощь. Медики констатировали у него спутанность сознание и предположили, что у злоумышленника обострилось психическое заболевание. По данным издания, недавно этот мужчина вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение на ломбард на 2,6 млн рублей.

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