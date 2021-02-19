"Специфический брак": Шишкина – о слиянии "Справедливой России" с партиями "За правду!" и "Патриоты России"

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина в интервью "Поребрик.медиа" заявила, что считает "специфическим браком" идею слияния с "СР" партий "За правду!" и "Патриоты России".

"Я не скрываю, что не вхожу в число сторонников объединения с такими партиями. И часть моих коллег по Петербургу также разделяет мои опасения. Это будет довольно специфический "брак"", – сказала Шишкина.

По ее словам, "Справедливая Россия" всегда отличалась "значительно меньшим радикализмом, большей палитрой взглядов в партии" и включала в себя людей с разными точками зрения.

"Я часто говорю о том, что мы действительно в этом плане демократическая партия. Именно поэтому будущее объединение меня пугает и тревожит. Я доверяю отчасти негативному общественному резонансу, который вокруг этого объединения возник", – пояснила Шишкина.

При этом лидер петербургских эсеров высказала мнение, что в последние годы вопрос партийного строительства "идет не совсем естественным путем", политическая конкуренция становится невозможной, а политический процесс "управляется откуда-то сверху".

"Представьте себе, что мы с вами, объединенные идеей, захотим сейчас создать какую-либо партию. Нас никогда не зарегистрируют и не допустят до открытой политической деятельности, если не поступит команда "сверху"", – отметила Шишкина.

По словам Шишкиной, объединение, по плану, будет проходить через ликвидацию малых партий и вливание их членов в ряды справороссов, а последние уже на местном уровне будут решать, принимать новичка в свои ряды или нет. При этом Шишкина сообщила, что список кандидатов на выборы в Заксобрание Петербурга у "Справедливой России" сформирован на 90%, в Госдуму – на 80%, и едва ли он пополнится кандидатами из других партий.

"Думаю, в этом избирательном цикле объединение на нас сильно не скажется. Хотя, если говорить о том, добавит ли оно нам голосов, ответ однозначный: не добавит", – считает Шишкина.

Об объединении "Справедливой России" с партиями "За правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина на своей базе глава справороссов Сергей Миронов объявил в январе. Ожидается, что новая партия будет называться "Справедливая Россия – за правду". ЗАКС.Ру беседовал с политологами, как слияние партий может отразиться на будущем эсеров на выборах.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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