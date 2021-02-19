Облако песка из Сахары может накрыть Петербург в выходные

Европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus предупредила, что на Европу надвигается облако пыли из Сахары, которое, по прогнозам, затронет и Петербург.

На это указывает прогноз качества воздуха службы мониторинга за атмосферой. Облако пыли движется в Южную и Центральную Европу, а к выходным может достигнуть Северной. Представители программы отметили, что пока неясно, как это событие отразится на видимости, но на качество воздуха оно повлияет точно.

Согласно прогнозу, большая часть песка из Сахары попадет в Испанию и на юг Франции. Далее оно заденет Петербург, Норвегию, страны Прибалтики.