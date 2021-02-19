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20:54

Политолога Демури Воронина арестовали по подозрению в госизмене

фото ЗакС политика Политолога Демури Воронина арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Демури Воронина на полтора месяца по подозрению в госизмене, передает ТАСС.

В СИЗО Воронин останется до 13 апреля. По данным из открытых источников, Воронин – политолог, бизнесмен, состоящий в германском обществе по изучению Восточной Европы. "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакс" обратил внимание на то, что полный тезка Демури Воронина указан как учредитель фирмы, которая занимается политическим анализом, взаимоотношениями с органами власти, а также оценкой политических и экономических процессов в СНГ, странах Балтии и Закавказья.

Telegram-канал LIFE SHOT написал, что Воронин был задержан 14 февраля, когда собирался вылететь из России в Германию. Канал утверждает, что политолог опасался появляться в России  после того, как был задержан по делу о госизмене бывший корреспондент "Коммерсанта" Иван Сафронов, с которым Воронин был якобы знаком. Адвокат "Команды 29" Иван Павлов отметил, что Воронин – известный эксперт и теоретически мог быть знаком с Сафроновым, но в деле последнего политолог с подобным именем не фигурирует.

Подробности дела Воронина не разглашаются: как и другие дела о госизмене, оно имеет гриф "совершенно секретно".

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