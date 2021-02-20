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12:36

Депутат Цивилев вместе с полицией и журналистами пришел в веб-салон и написал заявление на организацию

фото ЗакС политика Депутат Цивилев вместе с полицией и журналистами пришел в веб-салон и написал заявление на организацию

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Алексей Цивилев 19 февраля вместе со съемочной группой НТВ посетил офис на Разъезжей улице, в котором расположился веб-салон. Как рассказал парламентарий ЗАКС.Ру, сотрудники телеканала сообщили ему о развитии подобных организаций в городе и предложили вместе изучить ситуацию.

- Пришел, посмотрел, что действительно это развивается. Люди, которые этим занимаются, не боятся ничего, - сообщил Цивилев.

У него сомнений в деятельности организации не возникло: "все было налицо", в том числе, "орудия преступления" в виде мужских половых органов. Цивилев рассказал, что при появлении съемочной группы и депутата "все разбежались", но позже приехала адвокат веб-салона. Журналисты и парламентарии вызвали сотрудников полиции, которым депутат написал заявление о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ст. 242 УК РФ), сказал Цивилев. Однако, по его мнению, правоохранителям будет сложно доказать нарушение этой статьи:

- Доказать нереально, потому что чаты приватные. Только если какой-то анонимный клиент снимет все это и сделает заявление. Но обычно у всех этих веб-салонов есть второе нарушение - незаконное предпринимательство. Они не платят налоги, девушки, естественно, не зарегистрированы. Они понимают, что как только они начнут легализовывать свою деятельность, то все имена будут известны. Если они пойдут по уголовной статье, не надо будет доказывать, кто здесь главный, кто организатор этого всего. 

Цивилев считает, что с веб-салонами прежде всего надо боротся с помощью федеральных законов. Сейчас разрабатывается документ о запрете треш-стримов, напомнил парламентарий. По его мнению, для противодействия развитию веб-салонов можно подготовить аналогичный закон, но для этого надо провести большую работу с экспертами.

Необходимо и помогать девушкам выходить из подобных организаций, уверен депутат. Он заявил, что их в работу втягивают в том числе с помощью различным манипуляций. 

- Может какую-то анонимную психологическую помощь создать для работников этой индустрии. Как-то помочь им работу найти. Те, с кем я общался там [в офисе на Разъезжей], из них никто не сказал, что они очень любят работу в веб-салонах, - рассказал Цивилев. - Они просто втянуты в эту систему: кто-то обманом, кто-то просто пришел с подругой. Им, может быть, не хватает человека, который мог бы их оттуда вытянуть. Здесь вот государство и может сыграть свою роль. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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