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17:49

Суд признал законным приговор Александру Шестуну

фото ЗакС политика Суд признал законным приговор Александру Шестуну

Мособлсуд оставил без изменения приговор Подольского горсуда бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, передает ТАССсо ссылкой на адвоката Милу Сметанину.

Теперь приговор Шестуну – 15 лет колонии строгого режима – вступает в законную силу. В жалобе адвокаты просили отменить приговор полностью и прекратить уголовное преследование Шестуна, в том числе указывая на нарушение двух статей Конвенции по правам человека: о пытках и о праве на справедливый суд.

Шестуна признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Шестуна задержали и арестовали в 2018 году, в СИЗО он пробыл 2,5 года.

Делу Шестуна предшествовало его резкая критика экологической политики подмосковных властей. Перед арестом он жаловался на угрозы силовиков, которые, по его словам, пытались заставить его замолчать. Несмотря на это, Шестун продолжал поддерживать протесты против свалок, охватившие Московскую область весной 2018 года.

В заключении Шестун не раз держал голодовки, в том числе сухие, и писал автобиграфическую прозу. Дело против себя он считает целиком сфабрикованным.

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