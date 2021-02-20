"Понимание силы и устойчивости России" Смольный потратит 22 млн рублей на военные сборы для подростков

Комитет по молодежной политике Петербурга объявил конкурс на проведение военно-патриотических сборов для подростков, начальная цена – 22,1 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Цель сборов в техзадании обозначена как "совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долга по защите своего Отечества, а также содействие становлению активной гражданской позиции, понимания силы и устойчивости России".

Подрядчик должен будет до конца сентября обеспечить "системный досуг" посредством проведения шести военно-патриотических сборовна территории спортивного палаточного комплекса в Кронштадте. В одну смену продолжительностью 12 дней планируется набирать не менее 108 подростков в возрасте 14-18 лет.

Согласно техзаданию, в рамках сборов подростки займутся тактической, строевой подготовкой, изучением уставов, прикладной физподготовкой, оказанием первой медицинской помощи, "морально-психологической подготовкой". Также они будут изучать сборку-разборку автомата АК-47, играть в "лазертаг" и проходить военизированную полосу препятствий.