Епархия оказалась не в курсе намерения возвести новый храм в Купчино, но идею поддерживает

Санкт-Петербургская епархия и подведомственные ей приходы не просили чиновников предоставить необходимую документацию для возведения нового храма в Купчино поблизости с ДОТ №204 в парке Героев-Пожарных, проинформировала "Фонтанку" глава сектора коммуникаций религиозной структуры Наталья Родоманова.

Петербургское подразделение РПЦ, отметила она, не обращалось в уполномоченные органы власти с заявлением о предоставлении земельного участка в 0,6 га на улице Димитрова.

Кроме того, добавила Родоманова, в епархии и не знали о желании компании "Просторы-2" Павла Сергеева построить религиозный объект в зеленой зоне вплоть до начала общественных слушаний.

В то же время епархия всецело выступает за возведение храма, поскольку, заключила Родоманова, данная идея не нова - учреждения РПЦ и ранее появлялись на местах гибели воинов-защитников.

Напомним, в феврале комитет по градостроительству известил о начале общественных обсуждений по вопросу выделения территории в парке Героев-Пожарных - в непосредственной близости к народному мемориалу, разбитому в ДОТ №204 - под строительство храма. В итоге 63 участника голосования выступили против, 34 - за.

Заявление было подано от лица предпринимателя Павла Сергеева и его компании "Просторы-2".

ЗАКС.Ру почти месяц назад отправил обращения Санкт-Петербургской митрополии и представителю ООО "Просторы-2" Павлу Сергееву с просьбой ответить на ряд вопросов. В частности, издание просило прояснить, кто является инициатором строительства нового религиозного объекта. На момент публикации заметки ответы от них так и не поступили.

В заявлении на предоставление земли под религиозные обряды Сергеев среди контактов указал электронную почту, которая также указана в контактах управляющей компании ООО "СП-импост". Организация входит в группу компаний Steit Development, занимающейся коммерческой недвижимостью, по данным строительного сайта "Канонер".