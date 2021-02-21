18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:12

Епархия оказалась не в курсе намерения возвести новый храм в Купчино, но идею поддерживает

фото ЗакС политика Епархия оказалась не в курсе намерения возвести новый храм в Купчино, но идею поддерживает

Санкт-Петербургская епархия и подведомственные ей приходы не просили чиновников предоставить необходимую документацию для возведения нового храма в Купчино поблизости с ДОТ №204 в парке Героев-Пожарных, проинформировала "Фонтанку" глава сектора коммуникаций религиозной структуры Наталья Родоманова.

Петербургское подразделение РПЦ, отметила она, не обращалось в уполномоченные органы власти с заявлением о предоставлении земельного участка в 0,6 га на улице Димитрова.

Кроме того, добавила Родоманова, в епархии и не знали о желании компании "Просторы-2" Павла Сергеева построить религиозный объект в зеленой зоне вплоть до начала общественных слушаний.

В то же время епархия всецело выступает за возведение храма, поскольку, заключила Родоманова, данная идея не нова - учреждения РПЦ и ранее появлялись на местах гибели воинов-защитников.

Напомним, в феврале комитет по градостроительству известил о начале общественных обсуждений по вопросу выделения территории в парке Героев-Пожарных - в непосредственной близости к народному мемориалу, разбитому в ДОТ №204 - под строительство храма. В итоге 63 участника голосования выступили против, 34 - за.

Заявление было подано от лица предпринимателя Павла Сергеева и его компании "Просторы-2". 

ЗАКС.Ру почти месяц назад отправил обращения Санкт-Петербургской митрополии и представителю ООО "Просторы-2" Павлу Сергееву с просьбой ответить на ряд вопросов. В частности, издание просило прояснить, кто является инициатором строительства нового религиозного объекта. На момент публикации заметки ответы от них так и не поступили. 

В заявлении на предоставление земли под религиозные обряды Сергеев среди контактов указал электронную почту, которая также указана в контактах управляющей компании ООО "СП-импост". Организация входит в группу компаний Steit Development, занимающейся коммерческой недвижимостью, по данным строительного сайта "Канонер".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

20 февраля, 20:17 Созданная в 2016 году Росгвардия хочет учредить медаль в честь своего 210-летия

20 февраля, 19:28 Суд обязал комблаг установить ограждения на трех перекрестках Петербурга по требованию прокуратуры

20 февраля, 18:56 "Понимание силы и устойчивости России" Смольный потратит 22 млн рублей на военные сборы для подростков

20 февраля, 17:49 Суд признал законным приговор Александру Шестуну

20 февраля, 17:15 Около мемориала Немцову в Москве задержали 8 человек после запрета на возложение цветов

20 февраля, 15:07 Песков заявил об отсутствии репрессий в отношении СМИ и политиков в России

20 февраля, 13:35 "Сразу пугают задержанием": полицейские в Москве запрещают возлагать цветы к мемориалу Немцова

20 февраля, 12:53 СК в Тамбове завел новое дело из-за публикации снимка Гитлера для сайта "Бессмертного полка"

20 февраля, 12:36 Депутат Цивилев вместе с полицией и журналистами пришел в веб-салон и написал заявление на организацию

19 февраля, 20:31 Облако песка из Сахары может накрыть Петербург в выходные


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:12 Епархия оказалась не в курсе намерения возвести новый храм в Купчино, но идею поддерживает

11:33 COVID-19 диагностировали у более 12 тысяч россиян: в Петербурге - 996 новых случаев

10:35 За сутки на коронавирус проверили почти 23 тысячи петербуржцев

20 февраля, 20:54 Прокурор сочла чрезмерно мягким приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

20 февраля, 20:17 Созданная в 2016 году Росгвардия хочет учредить медаль в честь своего 210-летия

20 февраля, 19:38 Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана

20 февраля, 19:31 Четырбок пообещал рестораторам заняться законом об упрощенной установке летних обеденных зон

20 февраля, 19:28 Суд обязал комблаг установить ограждения на трех перекрестках Петербурга по требованию прокуратуры

20 февраля, 18:56 "Понимание силы и устойчивости России" Смольный потратит 22 млн рублей на военные сборы для подростков

20 февраля, 18:35 Корпуса бывшей обувной фабрики "Скороход" признали региональными памятниками

20 февраля, 18:20 РИА "Новости: Минюст просит ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному

20 февраля, 17:49 Суд признал законным приговор Александру Шестуну

20 февраля, 17:42 Из-за пандемии во Пскове запретили проводить акцию памяти Немцова

20 февраля, 17:19 Участник калининградских акций протеста собрал более 500 тысяч рублей на штрафы

20 февраля, 17:15 Около мемориала Немцову в Москве задержали 8 человек после запрета на возложение цветов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru