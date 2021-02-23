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15:51

"Коммунисты России" возложили цветы к памятнику Фрунзе и провели одиночные пикеты

фото ЗакС политика "Коммунисты России" возложили цветы к памятнику Фрунзе и провели одиночные пикеты

Члены партии "Коммунисты России" в Петербурге в День защитника Отечества возложили цветы к памятнику Фрунзе на улице Комсомола и провели одиночные пикеты, сообщили представители партии.

Глава петербургского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил, что, возлагая цветы к памятнику Фрунзе, члены партии "подчеркивают свою верность именно Советской армии, которая создавалась для борьбы с капиталистами и белогвардейцами". Он назвал "возмутительным" то, что все заявки партии на проведение митинга и групповых пикетов отклонялись властями.

"Это деструктивная позиция чиновников! Мы вновь попытаемся провести публичные мероприятия в марте", - сказал Малинкович.

После возложения цветов члены партии встали у памятника в одиночные пикеты "с критическими лозунгами по отношению к действующей власти".

Ранее свою акцию провело петербургское отделение КПРФ, возложив цветы к крейсеру "Аврора". Коммунистам тоже не удалось согласовать свое мероприятие с властями города, но полиция в ход акции не вмешивалась, и все закончилось без задержаний.

фото: "Коммунисты России"


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