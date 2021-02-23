Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Министерство труда предложило зачислять в трудовой стаж периоды профессионального обучения, что позволит имеющим право на досрочную пенсию выходить раньше, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект постановления правительства.

По закону, на досрочную песнию могут претендовать ряд категорий россиян: например, врачи, учителя, работники общественного транспорта. Периоды обучения, на которые работодатели отправляют сотрудников, пока в трудовой стаж не включаются, хотя на это время работники сохраняют зарплату, рабочие места, а работодатель платит за них пенсионные взносы.

По данным Минтруда, россияне все чаще обращаются в суды с требованием включить периоды обучения в стаж для досрочного выхода на пенсию, и суды встают на сторону работников. С 2014 по 1 октября 2020 года суды рассмотрели 244 277 таких исков и удовлетворили 221 906 из них (91%).