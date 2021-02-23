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17:58

За два дня в Петербурге выпала почти месячная норма осадков, ожидается потепление

фото ЗакС политика За два дня в Петербурге выпала почти месячная норма осадков, ожидается потепление

За последние два дня в Петербурге выпало 25 см снега, сообщили в жилищном комитете. Отметим, это почти месячная норма осадков в городе в феврале.

С 6:00 23 февраля к уборке снега приступили 7,5 тысяч дворников и 622 единиц уборочной техники. Смольный поставил перед администрациями районов задачу максимально привлечь дополнительные силы на очищение территорий от снега.

Всего, по данным комитета, за всю зиму с улиц вывезли 23,3 тысяч кубометров снега. Из них 2,2 тысячи – только за последние два дня.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 24 февраля, ожидается разкое потепление с -11 ночью до +1 днем. 25 февраля воздух прогреется до +4 днем, такая погода будет держаться несколько суток. В комитете предупредили, что это приведет к образованию сосулек на домах, и сообщили, что районные администрации сформировали графики по очистке кровель от наледи.

В аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко сообщили, что с 21 февраля рабочие очистили почти 2,6 тысяч потенциально опасных кровель домов, из них 567 – 23 января. Всего планируется очистить от наледи 1 456 домов в ближайшее время.

Пожаловаться на плохую уборку домов можно по телефону горячей линии жилищного комитета: 409-73-78 (с 09:00 до 21:00).


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