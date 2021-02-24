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10:51

Суд отправил экс-главу Марий Эл Маркелова на 13 лет в колонию за получение взятки

фото ЗакС политика Суд отправил экс-главу Марий Эл Маркелова на 13 лет в колонию за получение взятки

Суд приговорил бывшего руководителя республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и 235 млн рублей штрафа по делу о взятке, передает "Коммерсант".

Прокурор запрашивал для экс-управленца 17 лет заключения.

Маркелов попал в руки к правоохранителям в 2017 году спустя неделю после того, как президент Владимир Путин освободил его от должности главы Марий Эл - республикой он управлял на проятжении 16 лет. Ему инкриминировали получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК) в размере свыше 235 млн рублей и незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).

По версии следствия, Маркелов получил обозначенную сумму денег от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша. Взамен он пообещал тому покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

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