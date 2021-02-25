Экс-бухгалтера администрации Московского района заподозрили в хищении 2 млн рублей

Бывшая бухгалтер администрации Московского района стала фигуранткой уголовного дела о присвоении более 2 млн рублей, выделенных для детской спортивной школы, проинформировали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

По сведениям Следственного комитета, 52-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве (части 3 и 4, статьи 159 УК РФ). Экс-сотрудница районной администрации обманным путём внесла коррективы в документы о начислении денежных средств сотрудникам одного из детско-юношеских центров. После этого деньги были направлены на подконтрольное ей лицо. Соответственно, в результате этих действий она могла присвоить более 2 млн рублей.

Подозреваемой уже избрали меру пресечения. В ближайшее время ей предъявят обвинение.