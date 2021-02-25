Макаров о наказании за оскорбление ветеранов: За гнусные выходки нужно строго отвечать

Разработанный думскими единороссами во главе с Ириной Яровой законопроект, предполагающий лишение свободы за оскорбление ветеранов ВОВ и клевету на них, поддержал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Из его слов следует, что власть фактически вынуждена была пойти на усиление мер по защите участников войны, поскольку недавно имели место "вопиющие" и "немыслимые" случаи распространения порочащих сведений о них. По всей видимости, политик имеет в виду дело оппозиционера Алексея Навального, которого на прошлой неделе оштрафовали за клевету на ветерана.

"За такие гнусные выходки нужно отвечать. И отвечать строго. Новые нормы законодательства – не ущемление чьих-то свобод. Это элементарные правила нравственной гигиены, ставящие заслон на пути инфекции, угрожающей здоровью общества", - цитирует Макарова пресс-служба ЗакСа.

По мнению главного петербургского единоросса, оскорбление ветеранов - это преступление против совести, исторической памяти и национального единства.

Законодательная инициатива авторства Ирины Яровой предполагает в качестве максимальной санкции до 5 млн рублей штрафа и до 5 лет лишения свободы.

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