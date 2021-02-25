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18:47

Участницу Pussy Riot Флорес предостерегли от участия в митингах, пригрозив "дадинской" статьёй

фото ЗакС политика Участницу Pussy Riot Флорес предостерегли от участия в митингах, пригрозив "дадинской" статьёй

Столичное управление МВД письменно уведомило участницу Pussy Riot Риту Флорес (она же - Маргарита Коновалова) о том, что её могут привлечь к уголовной ответственности по "дадинской" статье (ст. 212.1 УК) из-за её дальнейшей протестной активности, поделилась девушка в разговоре с "МБХ медиа".

"Забрала письмо сегодня, а дата на нем - 15 февраля. На конверте написано, что от УВД ЮЗАО МВД, по моему району", - сообщила активистка.

В документе, в частности, перечислены обстоятельства, при которых ранее Флорес привлекалась к административной ответственности.

"Указанные действие создают условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена ст. 212.1 УК (Неоднократное нарушении правил участия в митингах)", - следует из уведомления МВД.

Последний раз участницу Pussy Riot отправляли на 20 суток в спецприёмник из-за акции против полицейского насилия.

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