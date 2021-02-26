Нетрезвого петербуржца-рецидивиста в четвёртый раз поймали на лжеминировании

Проживающий во Фрунзенском районе 57-летний горожанин в четвёртый раз стал участником уголовного разбирательства по делу о лжеминировании, передаёт "Фонтанка".

Поводом для возбуждения производства стал звонок подозреваемого на пульт "01", в ходе которого он сообщил о намерении взорвать администрацию Фрунзенского района, находящуюся на Пражской улице.

Петербургские правоохранители быстро установили, что мужчина уже не единожды был пойман на аналогичном нарушении. Его, сильно нетрезвого, задержали днём ранее в квартире на улице Турку, после чего доставили в ИВС.

Петербуржец имеет уже три судимости за фейковые сообщения о террористической атаке. Дела в его отношении возбуждались в 2016, 2017 и 2018 годах.