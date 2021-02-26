Горсуд Пскова отказал в иске "Яблоку", оспаривавшему запрет на проведение марша Немцова

Городской суд Пскова отклонил иск депутатов регионального отделения "Яблока", поданный к местной администрации и Роспотребнадзору из-за отказа проводить акцию памяти Бориса Немцова, оповестил "МБХ медиа" зампред отделения политячейки Дмитрий Пермяков.

"Суд нам сегодня отказал, но это еще не конец. Прямо сейчас мы пишем апелляционную жалобу. Суд, наверное, будет уже завтра утром, буквально накануне нашего митинга. Поэтому точка еще не поставлена", - заверил Пермяков.

Ранее псковский Роспотребнадзор запретил "яблочникам" проводить мероприятие из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе.

В Петербурге, напомним, власти пообещали не прерывать акцию, если её участники будут соблюдать установленные антивирусные меры.